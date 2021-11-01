وزارة التعليم تعزز مبادئ ومفاهيم حماية البيئة بين الطلبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك وزارة التعليم في التوعية بالأسبوع العالمي للشجرة؛ للتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار، وتعزيز مبادئ ومفاهيم حماية البيئة بين الطلبة والمجتمع التعليمي، وكذلك تعزيز الجهود الوطنية القائمة تجاه البيئة.

وتتزامن مشاركة الوزارة مع المبادرات البيئية التي تستهدفها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نحو مستقبل أكثر استدامة وتنمية متوازنة، من خلال إطلاق مبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ضمن خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة؛ للمساهمة في تحقيق المستهدفات العالمية، وزيادة المساحات المغطاة بالأشجار، من خلال زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، إلى جانب 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط.

وتحتفي وزارة التعليم بالأسبوع العالمي للشجرة من خلال تفعيل حزمة من البرامج والأنشطة الطلابية بالمدارس، التي تستهدف تثقيف الطلبة وتقديم الرسائل التوعوية بأهمية الأشجار وما تحتله من دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، وما تمثله من مورد طبيعي متجدد يحافظ على التنوع البيئي، إلى جانب توعية الطلبة بكيفية الحفاظ على الغطاء النباتي، مما يسهم في حماية البيئة بشكل أوسع وأشمل.

وتعزز التعليم جهودها في حماية البيئة ضمن التوجه الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث تمثل البيئة دورا محوريا يتقاطع مع كل المجالات، لا سيما في تعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية والتنافسية عبر مكافحة تحديات التغير المناخي التي تسهم في توفير ملايين الوظائف والفرص الاستثمارية.

الأهداف:

