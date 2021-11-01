مليون شجرة زيتون ونخيل بالجوف ترفد مبادرة السعودية الخضراء18

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترفد 18 مليون شجرة نخيل وزيتون بمنطقة الجوف، محققات أهداف «مبادرة السعودية الخضراء»، التي تأتي تأكيدا لدور المملكة الريادي وعملها على إحداث نقلة نوعية داخليا وإقليميا تجاه التغيرالمناخي لبناء مستقبل أفضل وتحسين مستوى جودة الحياة.

ومن منتجات الحقول الزراعية بالجوف البطيخ والشمام والبطاطا والبصل بكميات كبيرة تغطي جميع أسواق المملكة، وتستخدم الزراعة في المنطقة أحدث وسائل الري المتبعة للحد من هدر المياه والمحافظة عليها، سواء بالتنقيط أو تلك المربوطة بنظام الحاسب الآلي الذي يزود المحاصيل بالكمية التي تحتاجها وفق معطيات المستشعرات في الحقول.

وتأتي زراعة الزيتون في الجوف واحدة من أنجح المشروعات الزراعية في العالم، ويبلغ عدد أشجار الزيتون في الجوف 17 مليون شجرة من 30 نوعا، تنتج ما يزيد على 10 آلاف طن من الزيت و15 ألف كجم من زيتون المائدة.

وبحسب خبير الزيتون الدكتور بسام العويش فإن ارتفاع الإنتاج يأتي مع توجه المزارعين والشركات لاستبدال الكثير من الزراعات بالزيت وبعد ثبوت جدواها الاقتصادية، كذلك استخدام طريقة الزراعة المكثفة محدثة فارقا عن سابقتها التقليدية، حيث يصل عدد الأشجار في الهكتار الواحد إلى 200 شجرة بينما في المكثفة يصل لـ1600 شجرة، مشيرا إلى أن جودة زيت الجوف أسهمت في رواجه وأصبح المطلب الأول لدى المستهلكين في المملكة.

وأفاد بأن زراعة أشجار الزيتون خيار استراتيجي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي، ورافد اقتصادي وطني محفز على الاستثمار، فضلا عن أثرها البيئي في زيادة الغطاء النباتي وتحسين المناخ ومقاومة التصحر.

وتفوقت الجوف على عدد من دول العالم في إنتاج زيت الزيتون، ومن ذلك حصول شركة الجوف الزراعية على شهادة جينيس للأرقام القياسية في حجم المساحة، والإنتاج، وتسجيلها كأكبر مزرعة زيتون حديثة بالعالم للعام الثاني على التوالي.

وتفردت منطقة الجوف في زراعة أشجار الزيتون باستخدام الطريقة المكثفة، ففي الهكتار الواحد تزرع 1600 شجرة، ويكفيها 6 آلاف م3 من الماء.

الزراعة في الجوف بالأرقام:







عدد أشجار الزيتون 17,672,334



عدد أشجار النخيل 984,048



عدد الحيازات الزراعية 10,850



الأنشطة الزراعية 24,370, منها: