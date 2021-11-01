شكرا لقرائتكم خبر «بوليفارد رياض سيتي».. مدينة الفعاليات وجوهرة موسم الرياض الساطعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بوصلة تشير إلى شمال العاصمة، نحو جوهرة تضيء للرياض كل الأنوار، منطقة استثنائية وضعت لموسم الرياض الأول حضورا لامعا عبر كل صنوف الترفيه، حين كانت تضيء نافورتها على رأس ساعة بألوان الجمال، هي اليوم تعاد، وبشكل مختلف وأكبر عما كانت عليه في ذلك الموسم.

هنا «بوليفارد رياض سيتي»، مكمن الجمال في موسم الرياض 2021، تستند على مكتسبات سابقة، وبناء جديد في التوسع والحضور والجاذبية المستمرة، كان هذا الموقع أساس انطلاقة النسخة الثانية من الموسم في 21 أكتوبر الماضي، ليدشن اليوم فعاليته في أرض الترفيه الجامعة، التي يمكن وصفها بمدينة الفعاليات.

منطقة «بوليفارد رياض سيتي» كانت في موسم الرياض الأول أرض الفعاليات، وهي اليوم تدشن مرحلة استثنائية نوعية، لتستمر في حضورها مع ثلاثة أضعاف في المساحة لتصل إلى 900 ألف م2، تحتوي على أكثر من 10 آلاف موقف للسيارات.

تتضمن جوهرة الموسم «بوليفارد رياض سيتي»، 9 مناطق داخلية، فهناك منطقة «بوليفارد رياض سيتي سكوير»، التي استوحت تصميمها من ميدان «تايم سكوير» في نيويورك، وتتزين بشاشات عملاقة على ارتفاع أكثر من 30 م، وتضم أكثر من 102 متجر، مقسمة بين: المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية والمحلية.

كما تضم منطقة «الموسيقى» أكاديمية لتعليم الموسيقى، ومنصة للعروض الحية، وثلاثة متاجر لبيع الأدوات الموسيقية، ومواقع لبيع العطور والإكسسوارات والملابس، إضافة إلى 8 مطاعم، وتأتي «منطقة استديو»، بطابع العروض الحية والمسرحية، ويصل عدد المسارح فيها إلى 6 مسارح، تقدم فيها مسرحيات درامية وغنائية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي.

رحلة «بوليفارد رياض سيتي» ليست رحلة العودة فحسب، بل هي تجربة جديدة نحو جوهرة تشكلت لتكون الأبرز منذ الانطلاقة الأولى في موسم الرياض الأول، وتستمر اليوم بوهج الدهشة.

01 منطقة «بوليفارد رياض سيتي سكوير»:







استوحت تصميمها من ميدان «تايم سكوير» في نيويورك



تتزين بشاشات عملاقة على ارتفاع أكثر من 30 م



تضم أكثر من 102 متجر، مقسمة بين المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية والمحلية



02 منطقة «الموسيقى» تتضمن:





أكاديمية لتعليم الموسيقى



منصة للعروض الحية



3 متاجر لبيع الأدوات الموسيقية



مواقع لبيع العطور والإكسسوارات والملابس



03 «منطقة استديو»:





بطابع العروض الحية والمسرحية



يصل عدد المسارح فيها إلى 6 مسارح



تقدم فيها مسرحيات درامية وغنائية



04 منطقة «سبورت»





تحفل بفعاليات رياضية وترفيهية عدة



المتاجر العالمية



المقاهي المحلية لبعض الأندية السعودية



يستوحي المجتمع الترفيهي في منطقة «تريكاديرو» طابعه من تصميم شارع «كوفينتري» في لندن



05 منطقة «أفالانش»:





منطقة ثلجية تشمل صالة تزلج داخلية



تتضمن 10 فعاليات ترفيهية



06 منطقة «جاردن»





واحة جمالية يتزين بها 27 مطعما محليا وعالميا



07 منطقة «النافورة»:





واحدة من أهم معالم «بوليفارد رياض سيتي»



تتميز بعروض الليزر وانسجام الموسيقى



08 منطقة«المسارح»،تتضمن:





مسرح محمد عبده أرينا، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 18 ألف مقعد



مسرح أبوبكر سالم، الذي يتسع لأكثر من 7 آلاف مقعد



09 منطقة «بوليفارد رياض سيتي »