شكرا لقرائتكم خبر رحلة لأول متحف طائر في العالم يعرض آثار العلا الخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا و»الخطوط السعودية» انطلاق رحلة «متحف السماء» من مدينة الرياض إلى العلا، ليكون أول متحف طائر في العالم، في تعاون مشترك لتسليط الضوء على ما تمتلكه العلا من مواقع أثرية.

وستنطلق الرحلة الخميس المقبل وعلى متن المتحف الطائر، حيث ستعرض قطع مختارة طبق الأصل لعدد من القطع الأثرية التي اكتشفت في العلا خلال تنقيب علماء الآثار.

وتستثمر «الخطوط السعودية» هذه الفرصة لإطلاق قناة جديدة في نظام الترفيه (IFE) أثناء الرحلة «اكتشف السعودية»، حيث سيتمكن الضيوف من مشاهدة الفيلم الوثائقي من قناة ديسكفري «معماريو شبه الجزيرة العربية القديمة»، وهو فيلم وثائقي أطلق في 2021م من إنتاج باودر هاوس، يكشف عن وضع حجر الأساس الأول للحضارة الإنسانية في العلا.

وستقدم أثناء الرحلة مديرة الآثار وبحوث التراث الثقافي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتورة ريبيكا فووت، مقدمة عن الفيلم الوثائقي، إلى جانب شرح عن قطع الآثار في المتحف الطائر والإجابة عن تساؤلات الضيوف.

وقالت فووت «هناك حجم هائل من العمل المستمر في العلا من قبل فرق علماء الآثار المحليين والدوليين، ومع ذلك فإننا بدأنا للتو بفهم الطبيعة المعقدة لماضي العلا. العلا هي جوهرة خفية في شبه الجزيرة العربية، ونحن مستمرون في كشف أسرارها شيئا فشيئا. وأتطلع لمشاركة المزيد من المعلومات حول عملنا للمسافرين على متن رحلة (متحف السماء) التابعة للخطوط السعودية».

من جانبه بين مدير قناة ديسكفري لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كيري ماك إفوي، أن عرض الفيلم الوثائقي على قناة النظام الترفيهي الجديدة للخطوط السعودية خلال الرحلة، يهدف إلى تقديم المحتوى التعليمي والترفيهي الملهم للمشاهدين الشغوفين حول العالم.

وقال رئيس إدارة الوجهات السياحية والتسويق بالهيئة فيليب جونز، «تعيد رحلة متحف السماء التركيز على العلا كمتحف حي، وتسلط الضوء مجددا على أهمية العمل الأثري الذي نقوم به في العلا، الذي نعتقد بأنه أكبر برنامج أثري في العالم حاليا. ويشرفنا العمل مع الخطوط السعودية والترحيب بجميع الضيوف والزوار القادمين خلال الأشهر المقبلة لاستكشاف المزيد حول تاريخ العلا الحي».

بدوره أكد مساعد المدير العام للخطوط السعودية للاتصال المؤسسي خالد طاش، أن متحف السماء يأتي تعزيزا للتعاون المستمر مع هيئة العلا لعرض تراث العلا الغني والترويج لها عالميا كوجهة سياحية.

على متن رحلة «متحف السماء»

