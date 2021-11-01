شكرا لقرائتكم خبر مسار سياحي دائري لربط مواقع سياحية وطبيعية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت ورشة عمل عقدتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أمس بجدة، تطوير واستثمار موقع العين الحارة بمركز غميقة بمحافظة الليث بحضور عدد من المستثمرين.

وتسعى الهيئة إلى تطوير طريق مسار سياحي دائري في منطقة مكة المكرمة يمر بالعديد من محافظات المنطقة ويربط بين مجموعة من المواقع الطبيعة والسياحية.

وناقش الحضور الفرص الاستثمارية لمشروع العين الحارة وأبرز المقترحات في هذا الجانب، ولا سيما أن المشروع يقع على مساحة نحو 60 ألف متر مربع، وقربه من ساحل بحر الليث، ووفرة المياه في محيط الموقع، وسهولة الوصول إليه، بالإضافة إلى عدة مميزات أخرى.

من جهته أكد مستشار الرئيس التنفيذي لمشروع الطريق السياحي بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس حسن جواح، أن مشروع العين الحارة أحد المشاريع التي ستنفذ من خلال مشروع الطريق السياحي الذي يأتي تنفيذه بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان وهو من المشاريع الوليدة في المنطقة والتي ستكون جاذبة للعديد من المستثمرين الراغبين في تطوير هذه المنطقة وجعلها متنفسا صحيا علاجيا، حيث تنبع المياه الحارة من 19 عينا.