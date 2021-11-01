"أنصار الله": التحالف نفذ اليوم 41 غارة على 4 محافظات شمالي اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - قالت جماعة “أنصار الله” اليمنية، إن التحالف العربي بقيادة السعودية ، نفذ اليوم الاثنين، غارات جوية مكثفة على مواقعها في محافظات مأرب والجوف وصعدة وعَمران شمال اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر تلفزيون “المسيرة” الناطق باسم “أنصار الله”، أن طيران التحالف شن 30 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 17 غارة على مديرية الجُوبة جنوب مأرب، و7 غارات على مديرية صِرواح غرب مأرب، في حين استهدف بـ 6 غارات على مديريتي مَجْزِر ومَدْغِل شمال غربي المحافظة الغنية بالنفط ذاتها.

© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY

وأضاف أن التحالف العربي نفذ 8 غارات جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت 7 غارات منها على منطقة اللبنات في مديرية الحَزم مركز المحافظة، فيما تعرضت منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف شرق الجوف إلى غارة جوية.

في السياق ذاته، شن طيران التحالف غارتين على محافظة صعدة شمال غربي اليمن، استهدفتا مديريتي الظَاهِر وكِتاف جنوب غربي وشرق صعدة.

وتعرضت محافظة عَمران شمال غربي العاصمة صنعاء، إلى غارة جوية استهدفت مديرية حَرف سُفيان شمالي محافظة عَمران، حسب “المسيرة”.

وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تدمير موقعين للصواريخ البالستية تابعين لـ “أنصار الله” في محافظتي صعدة وعمران، مشيراً إلى أن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية في الموقعين، مؤكداً “تحييد هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة”.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله”، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار اليمن الأن مع سبوتنيك.