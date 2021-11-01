استمرارًا لزيارات سموه للأندية الوطنية.. خالد بن حمد يزور ناديي بوري وعالي

محمد بن مسعود - الدمام - قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أمس «الإثنين»، بزيارة لنادي بوري ونادي عالي، وذلك في إطار الزيارات الميدانية لسموه، بهدف تعزيز التواصل ودعم ومساندة الجهات الرياضية، لتنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في تطور وارتقاء مستوى الرياضة والرياضيين، على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة، من أجل استمرار الجهود التي تحقق مزيدًا من المنجزات في الرياضة البحرينية.

وشهدت الزيارة حضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة د. عبدالرحمن صادق عسكر.

وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خلال الزيارة، برئيس نادي بوري محمد حسين يوسف، ورئيس نادي عالي حسين محمد العالي، وعدد من أعضاء الناديين.

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي بوري ونادي عالي لخدمة الرياضة بالمملكة، من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، وتشجيع الناشئة والشباب على ممارسة الرياضة واحتضانهم بالفرق الرياضية بالناديين، والمشاركة الفاعلة في المسابقات المحلية، بما ينعكس على إبراز دور الأندية في تنمية وتطوير القطاع الرياضي.

وقد اطلع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على عرض موجز من رئيسي الناديين، حول خطط وبرامج الناديين للمرحلة المقبلة، منوهًا سموه بما تحمله الرؤية المستقبلية من نهضة تنموية شاملة تسهم في تقدم الرياضة وتدفعها نحو إحراز المزيد من النجاحات التي تضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها، وتعزز من موقع مملكة البحرين على خارطة الرياضة القارية والدولية.

من جهتهما، قدّم رئيس نادي بوري محمد حسين يوسف، ورئيس نادي عالي حسين محمد العالي، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على تفضل سموه بزيارة الناديين، مؤكديّن أن هذه الزيارة تعكس حرص واهتمام سموه في تعزيز التواصل الميداني وتفقد احتياجات الأندية الوطنية، من أجل تطويرها ودفعها نحو الاستمرار في بذل الجهود الذي يعزز من دورها ومشاركتها الحقيقية في بناء وتقدم الرياضة، معاهدَين سموه على المضي قدمًا نحو المواصلة في العمل، لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة.