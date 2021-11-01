الحد يحقق فوزه الأول.. والخالدية والرفاع الشرقي يخرجان بالتعادل

محمد بن مسعود - الدمام - حقق الحد فوزه الأول في دوري ناصر بن حمد الممتاز على حساب البديع بهدف دون مقابل ليحصد النقاط كاملة رفعت رصيده إلى 5 نقاط متقدمًا نحو مراكز الوسط على قائمة الترتيب وتحديدًا المركز السابع، فيما تكبّد البديع خسارته الثالثة هذا الموسم وجمّدت رصيده عند 4 نقاط متراجعًا نحو المركز الثامن، وسجل هدف المباراة الوحيد والفوز للحد مهاجمه سعد العامر في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، وحافظ عليه لنهاية المباراة.

وقدّم الحد أفضل مستوياته وعروضه هذا الموسم ونجح في السيطرة على مجريات الشوط الأول بفضل الهدف المبكر الذي خطفه العامر بفضل كرة عرضية من الجهة اليسرى عبر فلامرزي لدغها العامر في الشباك «7»، وغابت الخطورة عن البديع ولم يظهر بالصورة المطلوبة في هذا الشوط الذي انتهى بتقدم الحد.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى وأداء البديع وبادل الحد السيطرة على مجريات اللعب ولكن بقت الخطورة غائبة عنه بعكس الحد الذي لعب بتوازن وتركيز دفاعي كبير مع الاعتماد على الكرات السريعة وأهدر خالد سالم والبديل طارق كادا وسعد العامر 4 فرص ثمينة كانت سترفع حصيلة الفوز للفريق.

وفي المباراة الثانية، سيطر التعادل بين الخالدية والرفاع الشرقي بهدف لمثله ليحصد كل فريق نقطة لم تكن إيجابية لكليهما خصوصا مع الموقف العام في سباق المنافسة، إذ صار رصيد الخالدية 7 نقاط في المركز الثالث، والرفاع الشرقي 6 نقاط في المركز الرابع.

وتقدم الرفاع الشرقي أولا عن طريق البرازيلي لويز عبر تسديدة قوية من مسافة بعيدة لم يتمكن الحارس سيد شبر علوي من إبعادها «40» من زمن الشوط الأول، وأدرك الخالدية التعادل في الشوط الثاني «52» عن طريق الأردني صالح راتب بعد تلقيه تمريرة من إسماعيل عبداللطيف وضع الكرة في الشباك.

وقدّم الفريقان مباراة متكافئة تبادلا خلالها السيطرة والهجمات على مدار شوطي المباراة، وبدأها الخالدية بقوة ولكنه فشل في استثمار الفرص التي لاحت له عن طريق إسماعيل عبداللطيف، وفي المقابل نجح الرفاع الشرقي في أنهاء الشوط متقدمًا بفضل تسديدة قوية، وفي الشوط الثاني تواصل الأداء ونجح الخالدية في تعديل النتيجة ولكنه فشل في الوصول للفوز وهو ما بحث عنه إلى جانب الرفاع الشرقي.

مباريات اليوم

وتختتم الجولة اليوم بمباراتين يلتقي في المباراة الأولى المتصدر المنامة برصيد 10 نقاط مع النجمة برصيد 5 نقاط عند الساعة 5:30 مساءً على ملعب مدينة خليفة الرياضية، وفي المباراة الثانية يلعب الرفاع وصيف الترتيب برصيد 8 نقاط، مع الأهلي برصيد 3 نقاط عند الساعة 8:05 مساءً.