- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أبناء المرحوم متعب بن صعينين بزواج أخيهم بدر ليلة الجمعة الماضية وذلك بقاعة اليمامة للمناسبات بمحافظة المجمعة، بحضور لفيف من وجهاء المجتمع من شعراء وإعلاميين وأطباء ومهندسين ومحامين.
بدأت فقرات الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم تلاها علي سعد الجش وكلمة أصحاب الحفل ألقاها بالنيابة علي الجش، ثم كلمة مع مساعد مدير الشرطة العسكرية بإدارة الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض يحيى العامري بالمناسبة.
أحيا الحفل شعراء النبط وهم الشاعر عبدالله بن محارب الجش والشاعر عليان حمد الجش، والشاعر نايف الحربي، والشاعر علي عبدالله بن محارب الجش، ثم رواية وقصيدة مع الإعلامي إبراهيم الغنام.
وجرى تكريم المشاركين في الحفل، ثم جاءت فقرة الأوبريت الأول من كلمات الشاعر عليان حمد الجش وأداء المنشد علي حمد، والثاني من كلمات الشاعر علي عبدالله بن محارب الجش وأداء المنشد علي عبدالله.
01 نوفمبر 2021 – 26 ربيع الأول 1443 11:54 PMأبناء متعب بن صعينين يحتفلون بزواج أخيهم “بدر”
احتفل أبناء المرحوم متعب بن صعينين بزواج أخيهم بدر ليلة الجمعة الماضية وذلك بقاعة اليمامة للمناسبات بمحافظة المجمعة، بحضور لفيف من وجهاء المجتمع من شعراء وإعلاميين وأطباء ومهندسين ومحامين.
بدأت فقرات الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم تلاها علي سعد الجش وكلمة أصحاب الحفل ألقاها بالنيابة علي الجش، ثم كلمة مع مساعد مدير الشرطة العسكرية بإدارة الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض يحيى العامري بالمناسبة.
أحيا الحفل شعراء النبط وهم الشاعر عبدالله بن محارب الجش والشاعر عليان حمد الجش، والشاعر نايف الحربي، والشاعر علي عبدالله بن محارب الجش، ثم رواية وقصيدة مع الإعلامي إبراهيم الغنام.
وجرى تكريم المشاركين في الحفل، ثم جاءت فقرة الأوبريت الأول من كلمات الشاعر عليان حمد الجش وأداء المنشد علي حمد، والثاني من كلمات الشاعر علي عبدالله بن محارب الجش وأداء المنشد علي عبدالله.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر أبناء متعب بن صعينين يحتفلون بزواج أخيهم "بدر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.