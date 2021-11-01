محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق قال د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة إن الكحه المتكرره كل ثانيتين لا تساعد المريض عند حدوث جلطة القلب بل تضره . وأضاف النمر عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه ليس كل نوع من الكحه ينفع معه دواء الكحه، مشيرا إلى أن بعضها يحتاج مضاد حيوي، فنتولين، مضاد حموضة، مضاد حساسيه أو استبدال نوع معين من أدوية الضغط. وتابع النمر أن من أسباب الكحة الجافة المزمنة: ١.الربو ٢.التدخين ٣.ارتجاع المريء ٤.التهاب الجيوب الانفيهPND ٥.بعض أدوية الضغط من عائلة ACEI

كانت هذه تفاصيل خبر النمر: الكحة المتكررة خطر على مريض القلب وبعضها يحتاج إلى هذا العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.