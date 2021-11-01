وزارة الموارد البشرية توضح الإجراءات المطلوبة لتعديل المهنة

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، الإجراءات المطلوبة لتعديل المهنة.

وقالت الوزارة، إنه في حال رغبة المستفيد بنقل الخدمة وتغيير المهنة يتم تزويد الوزارة ببيانات تشمل، «الاسم الثلاثي، رقم للتواصل، المنطقة التابع لها المستفيد».

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت على المستفيدين بضرورة مراعاة خصوصية بياناتهم.

وقالت الوزارة: حرصًا على حفظ خصوصية عملائنا لا يمكن الإفصاح عن البيانات الخاصة, يمكن للمستفيد الإطلاع على بيانات المنشأة الخاصة به من خلال حسابه الإلكتروني.

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