موعد صرف حساب المواطن الدفعة 48.. والاستعلام عن نتائج الأهلية

الرياض - محمد عبدالله - ينتظر الكثر من المواطنين والمواطنات، إعلان برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 48 الذي تضعه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حسابات المستفيدين.

وكان حساب المواطن قد شارك، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موثع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، قبل أيام قليلة، أعلن من خلاله عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الـ48.

ويقدم برنامج حساب المواطن دعمًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا في المملكة، في إطار توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

موعد صرف حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن، قد كشف في وقت سابق، عن ثبات موعد صرف الدفعات المقدمة للمقبولين بالبرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

ويأتي موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر ربيع الأول 1443هـ في يوم الأربعاء 5 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 10 نوفمبر 2021 م.

وجرت العادة على صرف دعم برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا وافق ذلك يوم الجمعة، يتم تقديم الصرف ليوم الخميس الموافق 9 في الشهر أما إذا وافق يوم السبت، يجري تأخير الصرف ليوم الأحد الموافق 11 في الشهر.

الاستعلام عن دعم حساب المواطن

وأوضح البرنامج، أنه يمكن لأي مواطن أو مواطنة من المستحقين للصرف من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن الدعم والتعرف إلى أهلية الاستحقاق من عدمه، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

النقر على الاستعلام عن حساب المواطن

إدخال رقم الهوية

وإضافة الرمز المرئي

النقر على أيقونة الاستمرار للاستعلام عن الخدمة

ظهور جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بصرف الدعم

شروط صرف دعم حساب المواطن

وحدّد برنامج حساب المواطن، شروط صرف دعم برنامج حساب المواطن 1443هـ، وهي على النحو التالي:

- لا بُد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- يكون المتقدم من غير المستفيدين من برامج الدعم الحكومية الأخرى.

- الدخل الشهري لا يتجاوز الحد الأعلى للاستحقاق.

- ليس من المقيمين في أحد دور الإيواء الحكومية.

- أن يكون المتقدم متواجدًا في المملكة بشكل دائم.

- توافق البيانات المقدمة للتسجيل في البرنامج مع البيانات والأوراق الرسمية.

إجمالي دفعات حساب المواطن

وعقب صرف الدعم الـ47، أكد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن البرنامج قدم 1.9 مليار ريال لـ 10.5 ملاين مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.

كما صرف برنامج حساب المواطن خلال الدفعة 47، نحو 23 مليون ريال عبارة عن تعويضات للدفعات السابقة، كما أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن البرنامج صرف نحو 105 مليارات ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ47 لشهر أكتوبر.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن، سلطان القحطاني، أوضح أنه تم إجراء أكثر من 1.3 مليون عملية خلال الربع الثالث من عام 2021م.

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