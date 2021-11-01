بالفيديو.. أخصائي نفسي: «الرقية» لا تعالج المرض النفسي

الرياض - محمد عبدالله - أكد الأخصائي النفسي الدكتور عبدالرحمن الخيران، اليوم الإثنين، أن «الرقية» لا تعالج المرض النفسي ونصح بعدم أخذ النصيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخيران، خلال لقائه مع برنامج «ياهلا» المذاع عبر فضائية «روتانا خليجية»: «للأسف المرضى النفسيين يذهبون للرقية وقد يرتاح بعدها كراحة واطمئنان ولكنه وقتي فهو يحتاج للعلاج الذي ينقسم لنوعين السلوكي والدوائي».

مشيرا إلى أن العلاج النفسي مفعوله 30% والباقي يتوقف على إرادة المريض نفسه.

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