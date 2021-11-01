وزارة الصحة تكشف عن أهمية الجرعات التنشيطية في مواجهة فيروس كورونا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، عن أهمية الجرعات التنشيطية في مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تجعل فائدة اللقاحات أقوى، وتساهم في تكوين مناعة عالية.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «الجرعتان فعالتان في الحماية ضد الفيروس، ولأن الفيروس لا يزال قائمًا فإن هناك حاجة لجرعة تنشيطية تعزز المناعة الموجودة وتقويها خصوصًا مع وجود المتحورات».

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، قد أكد أن عدد من تلقوا الجرعتين في المملكة بلغ أكثر من 21 مليون شخص، موضحا أن إجمالي عدد جرعات لقاح «كورونا»، المعطاة في المملكة منذ بدء التطعيم حتى أمس، أكثر من 45 مليوناً و700 ألف جرعة من لقاح «كورونا».

وأوضح العالي في تصريحات صحفية له، أن عدد من تلقوا التطعيم بجرعة واحدة بلغ أكثر من 24 مليوناً و200 ألف شخص من سكان المملكة، وصلت نسبتهم 68.4 في المائة.

وعاود منحنى إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في كثير من دول العالم للصعود مجدداً، بعد أن شهد انخفاضاً مع حملات التطعيم التي بلغ إعطاؤها 7 مليارات جرعة لقاح عالمياً.

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