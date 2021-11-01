نشل المارة بدراجة نارية.. شرطة مكة تطيح بمخالف لنظام الإقامة ارتكب 19 حادثة جنائية

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مخالف لنظام الإقامة ارتكب 19 حادثة جنائية.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، ارتكب (19) حادثة جنائية، تمثلت في نشل المارة باستخدام دراجة نارية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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