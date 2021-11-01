جمعية حماية المستهلك تعدد 4 أهداف استراتيجية تعمل على تحقيقها

الرياض - محمد عبدالله - عددت جمعية حماية المستهلك، أربعة أهداف استراتيجية تعمل على تحقيقهم لتحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي.

وشاركت الجمعية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، عدد من الصور المعلوماتية التي أوضحت من خلالها رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية.

أهداف جمعية حماية المستهلك

وحددت جمعية حماية المستهلك، أربعة أهداف استراتيجية تعمل الجمعية على تحقيقها ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021 - 2024 تحت شعار "تطوير تجربة المستهلك في السوق السعودي" وتتمثل في التالي:

- تطوير كفاءة الإنفاق وتعزير الاستدامة المالية

- تطوير مخرجات الجمعية من خلال تطوير وابتكار برامج وأنشطة ذات قيمة عالية للمستهلك.

- تحقيق أعلى معايير الحكومة الوطنية والعالمية.

- تطوير القدرات البشرية في الجمعية والاعتماد بشكل أكبر على قدرات الموظفين.

وبينّت جمعية حماية المستهلك، أن السوق السعودي يتميز بالأنظمة والتشريعات والجهود الرقابية التي تهدف لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه وضمانها.

وأشارت الجمعية، إلى أنه خلال مرحلة دراسة الوضع الراهن أثناء بناء الخطة الاستراتيجية الجديدة تم تحليل الشكاوي الواردة للجمعية خلال هذا العام، لافتة أنها وجدت أن معظم مشاكل المستهلكين في السوق السعودي مرتبطة بخدمات ما بعد البيع.

وأضافت جمعية حماية المستهلك، أنه بدراسة السوق والخدمات المقدمة للمستهلك بعد البيع الموجودة حاليًا وصلت إلى أن تحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي بالعاون مع القطاعين العام والخاص ستحل نسبة كبيرة من مشكلات المستهلك إضافة لمشاهمتها في تحقيق بعض محاور رؤية المملكة 2030 مثل تحسين جودة الحياة وجعل السوق السعودي بيئة جاذبة للاستثمار.

استراتيجية جمعية حماية المستهلك

وأوضحت جمعية حماية المستهلك، أن رسالتها تتبلور في تطوير آليات وإجراءات طواعية لتحسين تجربة المستهلك في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الجمعية، إلى أن ذلك يتم من خلال محفزات للإلتزام بها وقياس مدى فعاليتها بالتنسيق لتطبيقها مع شركاء الجمعية.

وبينّت جمعية حماية المستهلك، أن غايتها من طرح خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021 – 2024، تمكين المستهلك عبر رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية والإلمام بالحقوق والواجبات.

وأوضحت جمعية جماية المستهلك، أن رؤيتها تتمثل في أن تكون الجهة الرائدة محليًا وإقليميًا في تطوير وتحسين تجربة المستهلك وتمكينه في السوق السعودي.

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