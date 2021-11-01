ليست اختراعا جديدا.. «الخضيري» يحذّر من مقاطع تسويق الأدوية

الرياض - محمد عبدالله - «مدحوها للتصريف».. الخضيري يحذر من مقاطع تسويق الأدوية

حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، من ممارسات بعض مندوبي شركات الأدوية.

وأبدى الخضيري، عبر حسابه بتويتر، أسفه لتلك الممارسات قائلا: إن بعض مناديب شركات توزيع وبيع الأدوية يخرجون حاليًا بمقاطع تسويق لدواء علاجي طبي «كبسولات، مرهم عضلات، قطرة عين وغيرها» ليتحدثوا عنها وكأنها اختراع واكتشاف جديد سينقذ البشر من كل الامراض.

وتابع، أن الحقيقة أنها ليست جديدة، بل هي موجودة منذ سنوات وتكدّست في المستودع «فمدحوها للتصريف».

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