الصحة: ٢١ مليون سعودي تم منحهم جرعتي لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أن عدد من تلقوا الجرعتين في المملكة بلغ أكثر من 21 مليون شخص، موضحا أن إجمالي عدد جرعات لقاح «كورونا»، المعطاة في المملكة منذ بدء التطعيم حتى أمس، أكثر من 45 مليوناً و700 ألف جرعة من لقاح «كورونا».

وأوضح العالي في تصريحات صحفية له، أن عدد من تلقوا التطعيم بجرعة واحدة بلغ أكثر من 24 مليوناً و200 ألف شخص من سكان المملكة، وصلت نسبتهم 68.4 في المائة.

وعاود منحنى إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في كثير من دول العالم للصعود مجدداً، بعد أن شهد انخفاضاً مع حملات التطعيم التي بلغ إعطاؤها 7 مليارات جرعة لقاح عالمياً.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن عودة صعود منحنيات الإصابة بفيروس كورونا في كثير من الدول، يعود إلى التراخي السريع في الإجراءات، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة لعدم استكمال التحصين، مشددا على أن الجائحة مستمرة ولم تنته، وتخفيف الإجراءات لا يعني انتهاؤها.