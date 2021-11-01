«حارس الأجواء».. خبير عسكري يوضح مهمتين للطائرة السعودية المسيرة

الرياض - محمد عبدالله - عدّد المحلل العسكري والاستراتيجي عبدالله القحطاني، مهام ومزايا طائرة «حارس الأجواء» وهي الطائرة المسيرة التي وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عقد تطويرها مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وقال «القحطاني» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن ذلك المشروع نواة لصناعاة عسكرية ضمن توطين الصناعات العسكرية، وتعد احتياجا كبيرا للمملكة ضمن مشروع استراتيجي، اتساقا مع الاستقلالية السعودية الصناعية التقنية في هذا المجال؛ للدفاع عن أجواء المملكة ومواجهة الإرهاب.

وتابع، أن هذه الطائرة بأنواعها واستخداماتها المختلفة ستكون للتصدير للخارج، لتكون المملكة مركزا إقليميا ودوليا لتلك الصناعة والتعاون مع الدول الأخرى في هذا الشأن.

وكشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس الأحد، عن توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء «طائرة بدون طيار» مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميًا ودوليًا من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار.

ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، اتفاقية مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية للعمل على تطوير الطائرة التي تعد إحدى نتائج مشاريع البحث والتطوير المتعددة في المركز للوصول إلى منتج وطني يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة؛ ما سيسهم في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

اقرأ أيضا:

«حارس الأجواء».. الصناعات العسكرية تزيح الستار عن طائرة مسيَّرة بصناعة سعودية