سفير السعودية لدى المملكة المتحدة يشارك في جلسة مؤتمر الأطراف «كوب 26»

الرياض - محمد عبدالله - شارك الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومستشار سمو وزير الطاقة كبير مفاوضي التغير المناخي المهندس خالد أبو الليف اليوم، في مؤتمر الأطراف الـ 26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، المنعقد في مدينة غلاسكو الأسكتلندية.

ويهدف المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى 12 نوفمبر 2021، على المبادرات العملية للحد من الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف مع المناخ.

وبدأت اليوم جلسات القمة بمشاركة العديد من رؤساء الوفود الرسمية والمنظمات المهتمة بهذا الشأن لبحث التعهدات والأهداف التي يمكن تحقيقها خلال الفترة القادمة.

وتأتي مشاركة المملكة تأكيداً للأهمية التي توليها لملف التغييرات المناخية وحماية البيئة، بما يتناغم مع برنامج رؤية المملكة 2030.

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