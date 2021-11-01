تطهير المسجد النبوي كل 8 ساعات يوميا

تطهر وكالة المسجد النبوي الشريف 7 مواقع يوميًا في المسجد النبوي الشريف، وتدرج كل 8 ساعات جولة على تلك المواقع بواقع 3 مرات يوميًا، حيث تعنى التوسعات والساحات في المسجد النبوي بالنظافة على مدار 3 مرات باليوم، في حين تحظى فتحات التكييف بالنظافة مرة واحدة في اليوم.

في المقابل تضاعف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي بعد تخفيف قيود الإجراءات الاحترازية ورفع الطاقة الاستيعابية، وذلك عبر مواصلة سير الأعمال في سقيا الماء وبذل مزيد من الجهود من إدارة السقيا في تقديم مياه زمزم لجموع المصلين في المسجد النبوي، حيث يتم يوميًا توزيع أكثر من 27 ألف عبوة ماء داخل التوسعات والحرم القديم والروضة الشريفة والقسم النسائي، إضافة إلى 8000 حافظة ماء زمزم ما بين مبرد وغير مبرد على جميع الممرات داخل المسجد النبوي والمصليات في السطح والساحات مع وجود التباعد بينها، كما تعمل الإدارة على تجهيز نوافير الشرب في ساحات المسجد النبوي وفتح كافة نوافير الشرب في جميع المرافق.