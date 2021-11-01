تطوير واستثمار العين الحارة

واستعرضت الورشة نبذة عن مشروع تطوير العين الحارة الذي يسهم في تحقيق رؤية الهيئة ومواءمتها مع رؤية 2030 وبرامجها، إذ تسعى الهيئة إلى تطوير طريق مسار سياحي دائري في منطقة مكة المكرمة يمر بالعديد من محافظات المنطقة ويربط بين مجموعة من المواقع الطبيعية والسياحية.
وناقش الحضور الفرص الاستثمارية لمشروع العين الحارة وأبرز المقترحات في هذا الجانب، لا سيما وأن المشروع يقع على مساحة تقارب 60 ألف متر مربع وقربه من ساحل بحر الليث ووفرة المياه في محيط الموقع وسهولة الوصول إليه، إضافة إلى عدة مميزات أخرى.
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