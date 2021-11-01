1200 متطوع يكافحون التصحر

22 ألف شتلة
وأكد رئيس المجلس البلدي، المشرف العام على المبادرة الدكتور أحمد البوعلي لـ«دوت الخليج»، أن النسخة الحالية في المبادرة، شهدت غرس 22 ألف شتلة في واجهة آلاف المنازل في أحياء وبلدات وهجر ومدن محافظة الأحساء، إضافة إلى الكثير من المرافق الحكومية والعامة من مراكز صحية ومدارس وأندية رياضية ومقابر على مدى الـ 24 يومًا الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 ألف شتلة خلال الـ 3 أسابيع المقبلة، وشارك في المبادرة نحو 55 فريقًا تطوعيًا، بمشاركة أكثر من 1200 متطوع ومتطوعة، تسابق الجهات الحكومية.
شجرة لكل طالب
وبدوره، أكد منسق المبادرة علي الحداد، أن المبادرة، أضحت علامة بيئية تعني عدة جوانب، هي: المساهمة في معالجة تصحر أحيائنا السكنية، وزيادة رقعة الغطاء النباتي الأخضر، والتطوع البيئي في جميع مدن وبلدات وهجر الأحساء، وكذلك اشتملت المبادرة على مهرجان الأحساء للتشجير لتوصيل الشتلات إلى المستفيدين الجادين بغرسها والمسجلين مسبقًا لدى الفرق التطوعية، وشجرة لكل طالب من خلال طلاب المعاهد والكليات والجامعات والمرحلة الثانوية، وتشجير المرافق الحكومية.
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