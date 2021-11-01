ضبط 34 كجم من الحشيش داخل مركبة مقيم

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إعصار قمعي يتهدد الأحساء ونوفمبر ماطر
أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني لـ«دوت الخليج»، إمكانية تعرض محافظة الأحساء لإعصار قمعي خلال هذه الأيام، وهو...
50 مطبا في مرمى رؤساء السلامة المرورية بـ3 محافظات
علمت «دوت الخليج» أن مدير إدارة مرور منطقة عسير، العميد يحيى الشهراني، وجه خطابا لـ 3 محافظين بتهامة، باعتبارهم رؤساء للجان الفرعية...
تطهير المسجد النبوي كل 8 ساعات يوميا
تطهر وكالة المسجد النبوي الشريف 7 مواقع يوميًا في المسجد النبوي الشريف، وتدرج كل 8 ساعات جولة على تلك المواقع بواقع 3 مرات يوميًا،...
تطوير واستثمار العين الحارة
عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بجدة ورشة عمل بعنوان تطوير واستثمار موقع العين الحارة بمركز غميقة بمحافظة الليث بحضور عدد من...
1200 متطوع يكافحون التصحر
ضمن مستهدفات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، أتاح المجلس البلدي في الأحساء 4 فرص تحسين لمبادرة «الأحساء..تغرس» في نسختها...
الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل
دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل...
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