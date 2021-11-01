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ضبط 34 كجم من الحشيش داخل مركبة مقيم

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إعصار قمعي يتهدد الأحساء ونوفمبر ماطر

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني لـ«دوت الخليج»، إمكانية تعرض محافظة الأحساء لإعصار قمعي خلال هذه الأيام، وهو...

3ec81f6332.jpgجدة : يمن لقمان والدمام : عدنان الغزال
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50 مطبا في مرمى رؤساء السلامة المرورية بـ3 محافظات

علمت «دوت الخليج» أن مدير إدارة مرور منطقة عسير، العميد يحيى الشهراني، وجه خطابا لـ 3 محافظين بتهامة، باعتبارهم رؤساء للجان الفرعية...

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تطهير المسجد النبوي كل 8 ساعات يوميا

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تطوير واستثمار العين الحارة

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بجدة ورشة عمل بعنوان تطوير واستثمار موقع العين الحارة بمركز غميقة بمحافظة الليث بحضور عدد من...

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ضمن مستهدفات الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، أتاح المجلس البلدي في الأحساء 4 فرص تحسين لمبادرة «الأحساء..تغرس» في نسختها...

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الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل...

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