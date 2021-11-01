ضبط 34 كجم من الحشيش داخل مركبة مقيم

إعصار قمعي يتهدد الأحساء ونوفمبر ماطر أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني لـ«دوت الخليج»، إمكانية تعرض محافظة الأحساء لإعصار قمعي خلال هذه الأيام، وهو... جدة : يمن لقمان والدمام : عدنان الغزال جدة : يمن لقمان والدمام : عدنان الغزال 26 ربيع الأول 1443 هـ 26 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> 50 مطبا في مرمى رؤساء السلامة المرورية بـ3 محافظات علمت «دوت الخليج» أن مدير إدارة مرور منطقة عسير، العميد يحيى الشهراني، وجه خطابا لـ 3 محافظين بتهامة، باعتبارهم رؤساء للجان الفرعية... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 26 ربيع الأول 1443 هـ 26 ربيع الأول 1443 هـ

تطهير المسجد النبوي كل 8 ساعات يوميا تطهر وكالة المسجد النبوي الشريف 7 مواقع يوميًا في المسجد النبوي الشريف، وتدرج كل 8 ساعات جولة على تلك المواقع بواقع 3 مرات يوميًا،... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 26 ربيع الأول 1443 هـ 26 ربيع الأول 1443 هـ

تطوير واستثمار العين الحارة عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بجدة ورشة عمل بعنوان تطوير واستثمار موقع العين الحارة بمركز غميقة بمحافظة الليث بحضور عدد من... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 26 ربيع الأول 1443 هـ 26 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> 1200 متطوع يكافحون التصحر ضمن مستهدفات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، أتاح المجلس البلدي في الأحساء 4 فرص تحسين لمبادرة «الأحساء..تغرس» في نسختها... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 26 ربيع الأول 1443 هـ 26 ربيع الأول 1443 هـ

الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ربيع الأول 1443 هـ 26 ربيع الأول 1443 هـ

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