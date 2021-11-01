- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته استعدادًا لمواجهة ضيفه ضمك، الخميس المقبل، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الأزرق مشاركة اللاعب “المالي” موسى ماريغا في جزء من المناورة قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي، في حين واصل ياسر الشهراني وجانغ هيون سو برنامجيهما التأهيليين.
01 نوفمبر 2021 – 26 ربيع الأول 1443 10:06 PMالهلال : “الشهراني” و “جانغ” تأهيلي .. والفريق يستعد لمواجهة ضمك
يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته استعدادًا لمواجهة ضيفه ضمك، الخميس المقبل، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الأزرق مشاركة اللاعب “المالي” موسى ماريغا في جزء من المناورة قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي، في حين واصل ياسر الشهراني وجانغ هيون سو برنامجيهما التأهيليين.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال : "الشهراني" و "جانغ" تأهيلي .. والفريق يستعد لمواجهة ضمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.