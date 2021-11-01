مسؤول عسكري إسرائيلي يتحدث عن تحالف مع أربع دول عربية لمواجهة إيران

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد الجنرال في الجيش الإسرائيلي المكلف بالملف الإيراني، طال كالمان، بما يسمى بـ”اتفاقات إبراهام”، قائلا إنها تمثل فرصة مهمة لـ”شرق أوسط جديد”.

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وأضاف كالمان، في مقابلة مع “صحيفة الأيام” البحرينية، أن الاتفاقات فتحت الطريق لتحالف معتدل بين إسرائيل والبحرين والإمارات والأردن ومصر ودول أخرى قد تنضم في المستقبل ضد المحور المتطرف في المنطقة بقيادة إيران التي لها وكلاء في لبنان وسوريا واليمن والعراق، معربا عن أمله في العمل على المدى القصير بشكل أوثق مع الخليج لمواجهة إيران.

كما أعرب عن “أمل بلاده على المدى الطويل في توسيع هذا التحالف ليشمل دولا أخرى في الخليج، بما في ذلك سلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية، لإنشاء سلسلة من الدول ذات الأهداف نفسها، والتي تسعى إلى السلام والاستقرار والازدهار من أجل الشرق الأوسط”.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، استبعد تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، على غرار “اتفاقات أبراهام”. وقال الوزير، خلال منتدى الأمن العالمي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، إن هذه الاتفاقات لا تتلاءم مع قطر، مؤكدا أن بلاده لن تقدم على التطبيع طالما لا يوجد أي آفاق لإنهاء الاحتلال والتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

يأتي هذا في الوقت الذي عبر فيه مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الأمريكية عن أمل واشنطن في أن تساعد اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية (اتفاقات أبراهام) في إحراز تقدم على صعيد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان قادة إسرائيل والإمارات والبحرين وقعوا اتفاقات أبراهام في البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول 2020.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، أعلنت إسرائيل والسودان أنهما ستطبعان العلاقات، وأقام المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول، بعدما فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن على سلفه دونالد ترامب في الانتخابات.

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