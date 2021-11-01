وجبة غذائية تصيب 54 شخصًا بتسمم حاد في صبيا

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق تعرض 54 شخصًا على الاقل للإصابة بتسمُّم غذائي عقب تناولهم وجبات في أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان. واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى صبيا العام اليوم 54 حالة تعاني أعراض التسمم الغذائي إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم بالمحافظة، وتم تنويم حالات عدة تحت الملاحظة، وفقا لصحيفة الخليج 365.

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