القوات السعودية تغادر مطار “عتق” بشبوة

محمد بن مسعود - الدمام - غادرت قوات سعودية اليوم الإثنين مطار “عتق” في محافظة شبوة، شرقي اليمن، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك بعد أيام من خروج القوات الإماراتية من معسكر العلم التابع لنفس المحافظة.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر في مكتب محافظ شبوة، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “القوات السعودية المتمركزة في مطار عتق، غادرت إلى منفذ الوديعة الحدودي (بين المملكة واليمن)”.

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وأضاف المصدر، أن “عملية الانسحاب تمت بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة”، دون تفاصيل حول أسبابها.

وأشار إلى إن “مطار عتق هو المكان الوحيد الذي كانت تتواجد فيه قوات سعودية بمحافظة شبوة”.

وتتواجد في مطار عتق قوات سعودية رمزية مكونة من بعض الضباط والجنود والآليات العسكرية، وبعض الأجهزة والمعدات.

والثلاثاء الماضي، انسحبت القوات الإماراتية المتمركزة في معسكر “العلم” شرقي شبوة، في إطار تفاهمات سابقة مع السلطة المحلية والجانب السعودي.