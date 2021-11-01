شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مخالف ارتكب 19 حادثة جنائية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر.

وأوضح أنه ارتكب (19) حادثة جنائية، تمثلت في نشل المارة باستخدام دراجة نارية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.