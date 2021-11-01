إزالة مباسط عشوائية في شرفية جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت أمانة محافظة جدة، ممثلة ببلدية الشرفية الفرعية، أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، والتي أسفرت عن مصادرة نحو 2 طن خضراوات وفواكه. وأزالت الفرق خلال الحملة 15 من المباسط العشوائية.



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