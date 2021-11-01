شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 49 إصابة بكورونا وشفاء 35 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 35 حالة للشفاء.

وبينت الوزارة في إحصائية لها أنه سُجلت حالتان ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8796 حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.

إجمالي الإصابات

