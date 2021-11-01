تسجيل 49 إصابة بكورونا وشفاء 35 حالة

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وبينت الوزارة في إحصائية لها أنه سُجلت حالتان ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8796 حالة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.
إجمالي الإصابات
- حالات التعافي 548,666
- الحالات 537,605
- الحرجة 61
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