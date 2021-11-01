شكرا لقرائتكم خبر القتل تعزيرا لمواطن أطلق النار على رجال أمن بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ حكم القتل تعزيرا أمس في مواطن بالمنطقة الشرقية، شارك أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن مكي بن كاظم آل عبيد - سعودي الجنسية - شارك أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عددا من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه لحبوب الكبتاجون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه من فعل محرم شرعا ونظاما، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم بقتل الجاني المذكور تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.