كليات جامعة المؤسس تتنافس على العمل التطوعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس، مسابقة العمل التطوعي بين الكليات في نسختها الخامسة، الهادفة لنشر ثقافة العمل التطوعي، وتفعيل دور الطلبة في تقديم مشاريع تطوعية من خلال تخصصاتهم العلمية لكل كلية. وأشار إلى أن الجامعة ستسهم بفاعلية في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد من خلال زراعة مئة ألف شتلة من خلال المتطوعين والمتطوعات من طلبة الجامعة ومنسوبيها، مشيدا بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة ومشاركة الطلاب والطالبات في الأعمال التطوعية المختلفة.



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