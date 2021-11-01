شكرا لقرائتكم خبر ورشة تبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة حقوق الإنسان بمقرها في الرياض بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز الخيال أمس، ورشة عمل بعنوان «دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل» بالتعاون مع عدد من الجهات، منها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، همم جميل، جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة ومجموعة من شباب وفتيات الصم وضعاف السمع.

وهدفت الهيئة من خلال تنظيم الورشة للوقوف على تحديات وصعوبات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل واقتراح حلول لها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما بحثت مدى تعاون القطاع الخاص بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والخروج بتوصيات تسهم في زيادة فرصهم للعمل.

وناقشت الورشة محاور عدة، منها السياسات والتشريعات الداعمة، وآليات إيجاد الفرص الملائمة والتمكين، ومساهمة أصحاب العمل في هذا الدور، والتحديات والفرص.