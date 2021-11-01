ورشة تبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

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وهدفت الهيئة من خلال تنظيم الورشة للوقوف على تحديات وصعوبات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل واقتراح حلول لها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما بحثت مدى تعاون القطاع الخاص بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والخروج بتوصيات تسهم في زيادة فرصهم للعمل.
وناقشت الورشة محاور عدة، منها السياسات والتشريعات الداعمة، وآليات إيجاد الفرص الملائمة والتمكين، ومساهمة أصحاب العمل في هذا الدور، والتحديات والفرص.
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