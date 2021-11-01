107 عروض تقديمية لدعم الحقائب التدريبية للمعاهد الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تدعيم الحقائب المعدة بكل الوسائل الممكنة في سبيل سعيها الحثيث لتطوير العملية التدريبية وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة المصادر المتاحة، أتاحت الإدارة العامة للمناهج بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر موقعها الالكتروني 107 عروض تقديمية ضمن مشروع بناء الحقائب التدريبية للمعاهد الصناعية الثانوية التي تشرف عليها، وذلك عبر الرابط https://cdd.tvtc.gov.sa/taxonomy/term/893.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمناهج عبدالله الدخيل أن العروض التقديمية تمت بالتعاون مع المختصين من المدربين والمدربات في الميدان، لتحقيق أقصى درجات المعرفة والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم المميزة، حيث شمل ذلك الإعداد وإبراز أهم النقاط التي حوتها الحقائب التدريبية، وبالتالي الإخراج وفق آلية تمكن المتدربين من الإلمام بالحقائب بطريقة سهلة ومشوقة، وتتيح للمدربين مصادر مساعدة للمقررات، مبينا أن العروض التقديمية شملت تخصصات الالكترونيات، والإنتاج الإعلامي، والتشييد، والحاسب وتقنية المعلومات، والكهرباء، والميكانيكا، وتصميم وإنتاج الملابس.

يذكر أن مشروع تطوير الحقائب التدريبية يأتي مع مشروع تطوير معاهد العمارة والتشييد، ومشروع الكفاءة التشغيلية، ضمن برنامج تطوير المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، وذلك تماشيا مع الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتشجيع وزيادة الإقبال على المعاهد الثانوية الصناعية، ورفع الجاذبية عبر برامج تدريبية منوعة كما ونوعا، للمواكبة مع تغيرات ومتطلبات سوق العمل أولا بأول.