شكرا لقرائتكم خبر حملة لإزالة مواقع بيع مواد البناء المخالفة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمراقبة مواقع بيع مواد البناء وتحسين المشهد الحضري ومعالجة ظاهرة التشوه البصري، نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية حملة ميدانية، ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت الأمانة أن الحملة أسفرت عن إزالة ناقلات بيع مواد البناء من الإسمنت والبطحاء والخرسانة والمعدات الثقيلة من مواقعها، وترحيلها من داخل الأحياء السكنية، فيما تتابع الفرق الرقابية بالبلدية أعمال إزالة الأنقاض ورفع مخلفات المشاريع بعدد من المواقع التابعة لها، مؤكدة رفع مستوى النظافة ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتوفير البيئة الصحية الآمنة بأحياء المنطقة.

كما واصلت بلديتا العمرة والمعابدة الفرعيتان متابعة وإلزام شركات الخدمات العامة برفع مخلفات الأعمال، وإعادة الوضع الطبيعي للمواقع بعد انتهاء مشاريعهم الخدمية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكدت الأمانة أنها تعمل جاهدة على معالجة التشوه البصري، وتسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق والطرق العامة ومواصلة معالجة الظواهر السلبية، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن التشوه البصري في العاصمة المقدسة، عبر حملة (#صور_وأرسل) التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري، أو من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.