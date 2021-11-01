محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فرض غرامة على الأهلي والهلال بسبب رمي جماهيرهما عُبوات مياه على أرض الملعب في مباراتهما في الدوري.
وأكدت لجنة الانضباط في بيان لها، ثبوت مخالفة جمهور ناديي الهلال والأهلي وإلزامهم بدفع الغرامة المالية المستحقة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وشددت على أن قرار لجنة الانضباط غير قابل الاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.
وكان قد تعادل الأهلي أمام نظيره الهلال، بنتيجة 1-1 في قمة مباريات الجولة العاشرة بدوري المحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الجماهير.. “الانضباط” تغرم الأهلي والهلال 20 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.