بسبب الجماهير.. “الانضباط” تغرم الأهلي والهلال 20 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فرض غرامة على الأهلي والهلال بسبب رمي جماهيرهما عُبوات مياه على أرض الملعب في مباراتهما في الدوري.

وأكدت لجنة الانضباط في بيان لها، ثبوت مخالفة جمهور ناديي الهلال والأهلي وإلزامهم بدفع الغرامة المالية المستحقة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشددت على أن قرار لجنة الانضباط غير قابل الاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وكان قد تعادل الأهلي أمام نظيره الهلال، بنتيجة 1-1 في قمة مباريات الجولة العاشرة بدوري المحترفين.