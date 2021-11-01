الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ5 مليارات دولار إضافية حتى 2027 لمكافحة التغير المناخي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 5 مليارات دولار إضافية حتى عام 2027 لمواجهة التغير المناخي، مشددة على ضرورة تخصيص تمويلات لمساعدة الدول الأكثر هشاشة للتكيف على متطلبات مكافحة التغير المناخي.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، في قمة المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية: “نتعهد بتقديم 5 مليارات دولار إضافية من ميزانية الاتحاد الأوروبي، حتى عام 2027 للإنفاق على متطلبات التكيف مع مكافحة تغير المناخ”.

وتابعت “علينا تخصيص تمويلات لمساعدة الدول الأكثر هشاشة على التكيف مع متطلبات مكافحة التغير المناخي”، موضحة أن أوروبا ستكون أول قارة محايدة مناخيا.

وانطلقت في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، أمس الأحد، أعمال الدورة 26 لمؤتمر الأطراف المنخرطة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس عام 2015.

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وتأتي القمة وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من 2021.

وتناقش القمة موضوع التدفقات المالية العامة والخاصة لتمويل مكافحة تغير المناخ وخطط تسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

كما ستسلط مناقشات القادة الضوء على دور الشباب الحاسم في تمكين الجمهور والتعليم في العمل المناخي.

ويشهد يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني بداية طرح الحلول العملية اللازمة للتكيف مع تأثيرات المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.

أما في يوم 10 نوفمبر، تناقش القمة التحول العالمي إلى تحقيق الاعتماد على وسائل مواصلات بصفر انبعاثات ملوثة للبيئة.