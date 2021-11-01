محمد بن مسعود - الدمام - ناقشوا الخيارات المتاحة لإنهاء الأزمة ذكرت مصادر سودانية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اجتمع في منزله بسفراء النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في السودان. وبيَّنت المصادر أن السفراء ناقشوا مع “حمدوك” الخيارات المتاحة لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، وفقًا لـ”الشرق”. وفي سياق متصل، دعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى عودة حكومة عبدالله حمدوك للقيام بمهامها وفقًا للوثيقة الدستورية، ومحاسبة المتورطين في الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان. 01 نوفمبر 2021 – 26 ربيع الأول 1443 08:53 PM ناقشوا الخيارات المتاحة لإنهاء الأزمة “حمدوك” يجتمع مع سفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج “حمدوك” يجتمع مع سفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج ذكرت مصادر سودانية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اجتمع في منزله بسفراء النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في السودان. وبيَّنت المصادر أن السفراء ناقشوا مع “حمدوك” الخيارات المتاحة لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، وفقًا لـ”الشرق”. وفي سياق متصل، دعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى عودة حكومة عبدالله حمدوك للقيام بمهامها وفقًا للوثيقة الدستورية، ومحاسبة المتورطين في الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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