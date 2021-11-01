تمهيدًا لإزالتها.. «أمانة جدة» تبدأ بإشعار سكان الأحياء السكنية العشوائية

الرياض - محمد عبدالله - بدأت أمانة جدة بإشعار سكان الأحياء السكنية للمناطق العشوائية، في حي النزلة اليمانية، والقريات، إضافة إلى مدائن الفهد والثعالبة والمصفاة، تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة.

وكانت أمانة محافظة جدة قد بدأت في وقت سابق، في إزالة العقارات في حيي غليل وبترومين جنوب جدة، ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية.

وتأتي أعمال الإزالة ضمن الجهود المبذولة بهدف تطوير ومعالجة المخاطر التي تشكلها هذه المباني على السكان والبدء في أعمال تطوير وتخطيط الحي وتنظيمه بشكل حضاري، ومعالجة الأحياء العشوائية، والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق العامة.

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