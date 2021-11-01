فيديو يكشف طريقة تقسيم الراتب لضمان مستقبل أفضل.. «البنوك السعودية» توضح

الرياض - محمد عبدالله - «أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية أهمية الادخار على المستوى الشخصي، باعتباره يعكس «الوعي المالي».

وقالت اللجنة بمقطع توعوي عبر حسابها بموقع تويتر، أن المال مصدر للعون، بينما يجب الحفاظ عليه بالإدخار، لإنه يعني الوعي المالي تجاه الصرف المقنن واستثمار الأموال لتحقيق مكاسب أكبر.

وأكملت، أن الوعي المالي «لا يأتي بين يوم وليلة»، بينما يمكن إجراء «حسبة بسيط» لتغيير واقع الحياة للأفضل بمجرد تقسيم الراتب إلى ثلاثة أجزاء على أن يكون أحدهم للادخار وتغيير الواقع لمستقبل آمن.

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