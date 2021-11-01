الزعاق يحدد المزايا الزراعية لشهر نوفمبر وموعد إنبات فقع «الزبيدي والخلاسي»

الرياض - محمد عبدالله - حدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق المواصفات الزراعية لشهر نوفمبر.

وقال الزعاق، ببرنامجه المذاع على قناة «العربية»، إن أجمل وألطف وأنعم أيام السنة هي أيام نوفمبر لأنها تدخل في حيز موسم الوسم.

وأكمل، أن المطر الذي يهطل في شهر نوفمبر ينبت فقع الزبيدي، بينما ينبت المطر الهاطل في ديسمبر فقع الخلاسي (الأكثر لذة).

وتابع، أن السحب التي تتشكل في شهر نوفمبر يسميها العرب بـ «المرابيع» في إشارة إلى الإبل المنتشرة في المرعى وتسير «على مهل».

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