طبيب: حضورنا لمنزل المريض في المستقبل سيكون «افتراضيا»

الرياض - محمد عبدالله - أكد طبيب الأسرة الدكتور فؤاد سندي، أن في المستقبل سيكون هناك تجسيد للطبيب «افتراضيا» داخل منزل المريض دون حاجة الحضور للمستشفى.

وأضاف سندي خلال لقاءه مع برنامج «نشرة النهار» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الإثنين، معظم الحالات الطبية يمكن معاينتها عبر العيادات الإفتراضية يستثنى من ذلك العمليات الجراحية وبعض الحالات التي تستلزم كشف إكلينيكي.

مشيرا إلى أن التشخيصات والمعاينة عبر الفيديو سهلت كثيرا من الجوانب، وفي المستقبل سيكون هنالك تجسيد للطبيب داخل منزل المريض مما يوفر عناء الذهاب للمركز لتلقي الخدمة الطبية التي يحتاج إليها.

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