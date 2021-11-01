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توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال الفترة الشتوية
أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا ذكرت فيه أنه ولتسهيل لحركة السير بعقبة ضلع فقد صدر أمر أمير منطقة عسير بتوحيد اتجاه حركة السير بعقبة...
ضبط 29 كيلوجراما من الحشيش في مركبة مواطن
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني في محافظة رجال ألمع، ضبطت (29)...
ضبط 38 كرتون دجاج وكبدة منتهية الصلاحية بمكة
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت...
عاجل | مشروع جديد لحماية مواليد مستشفى الدمام
تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، التعاقد مع شركة مختصة بخدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات والآلات، لتنفيذ...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على يمني ارتكب 19 جريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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