القبض على يمني ارتكب 19 جريمة

توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال الفترة الشتوية أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا ذكرت فيه أنه ولتسهيل لحركة السير بعقبة ضلع فقد صدر أمر أمير منطقة عسير بتوحيد اتجاه حركة السير بعقبة... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 26 ربيع الأول 1443 هـ 26 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 29 كيلوجراما من الحشيش في مركبة مواطن صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني في محافظة رجال ألمع، ضبطت (29)... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ربيع الأول 1443 هـ 26 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 38 كرتون دجاج وكبدة منتهية الصلاحية بمكة أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 26 ربيع الأول 1443 هـ 26 ربيع الأول 1443 هـ

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