شكرا لقرائتكم خبر عن بعدة لغات.. 11 شاشة لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت إدارة الشاشات الإلكترونية، بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 11 شاشة نقطية تعمل بعدة لغات على أبواب المسجد النبوي الرئيسة.

ويهدف وضع هذه الشاشات لتسهيل وصول الزائر والمصلي للمسجد النبوي، من خلال معرفة الأبواب المخصصة للدخول والخروج وحالات الازدحام داخل المسجد النبوي.

كما ترتبط الشاشات بمركز التحكم والمراقبة الرئيسة في الوكالة، حيث تنسق الإدارة مع إدارة العمليات لتنظيم الحشود، وقد حُدد اللون الأحمر لتوضيح حالة الازدحام، واللون الأخضر لإتاحة الدخول.