شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج «إدارة الأداء الوظيفي» بتعليم شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تنفذه إدارة التدريب والابتعاث بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية

- تنمية مهارات المشاركين في مجال تقييم الأداء الوظيفي للموظفين

انطلق اليوم البرنامج التدريبي "إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية "، والذي تنفذه إدارة التدريب والابتعاث بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بتعليم المنطقة الشرقية.

وتهدف تنمية مهارات المشاركين في مجال تقييم الأداء الوظيفي للموظفين، فيما قدمها مشرف الإدارة المدرسية المدرب محمد بن علي الشهري.