شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تدشين الزي الرسمي لإدارة العمل التطوعي بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الزي الرسمي للإدارة العامة للعمل التطوعي.

وجاء ذلك بحضور الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية الأستاذ صالح بن عيد العوفي، وسعادة مدير الإدارة العامة للعمل التطوعي الأستاذ نايف بن مصلح المطيري، وسعادة مدير إدارة تنسيق العمل التطوعي الأستاذ عمر بن عبدالرحيم عباس، وقيادات وكالة المسجد النبوي.

ويأتي هذا التدشين من الحرص على تطوير منظومة الخدمات المقدمة واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في تقديم أرقى الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف.