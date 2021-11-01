شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يستقبل مدير المجاهدين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مناقشة أعمال القطاع الشمالي بحفر الباطن

- الحث على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عالي القحطاني ورئيس القطاع الشمالي خالد بن عون.

وناقش سموه خلال اللقاء أعمال القطاع بحفر الباطن، والمهام الأمنية للمجاهدين، التي تدخل ضمن اختصاصها وفق المنظومة الأمنية بتأدية واجباتها الموكلة إليها.

وأشاد بما يقوم به فرع القطاع بالمحافظة، حاثاً على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة إليهم.