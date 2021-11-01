وزير خارجية لبنان يوجه نداء عاجلا إلى السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - وجه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم الاثنين، دعوة عاجلة إلى السعودية بشأن الأزمة الراهنة بين الدولتين على خلفية تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي.

وأكد بو حبيب، في تصريحات مع “وكالة فرانس برس”، أن “المشاكل بين الدول الصديقة والشقيقة لا يمكن حلها إلا بالحوار والتواصل والثقة ولكن ليس بإرادة الفرض وهذا يسري على لبنان والسعودية”، داعيا المملكة إلى الحوار العاجل.

وشدد على ضرورة “حل كل المشاكل العالقة بين لبنان والسعودية، وليس الإشكال الأخير فقط لكي لا تتكرر الأزمة ذاتها في كل مرة”.

​وكانت السعودية، قد أعلنت مساء الجمعة الماضي، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة “أنصار الله” اليمنية “تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”. وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.

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