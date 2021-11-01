بالصور.. انطلاق أول متحف طائر بالعالم من الرياض إلى العلا

الرياض - محمد عبدالله - تنطلق يوم الخميس المقبل، رحلة «متحف السماء» من الرياض إلى العلا، بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والخطوط السعودية، لتكون أول متحف طائر في العالم، بهدف تسليط الضوء على ما تمتلكه العلا من مواقع أثرية.

وستعرض على متن المتحف الطائر قطع مختارة طبق الأصل، لعدد من القطع الأثرية التي اكتُشِفت في العلا خلال تنقيب علماء الآثار.

كما تقوم الخطوط السعودية بإطلاق قناة جديدة في نظام الترفيه (IFE) أثناء الرحلة (اكتشف السعودية)؛ حيث سيتمكن الضيوف من مشاهدة الفيلم الوثائقي من قناة ديسكفري «معماريو شبه الجزيرة العربية القديمة»، وهو فيلم وثائقي أُطلِق في عام 2021م من إنتاج باودر هاوس، يكشف عن وضع حجر الأساس الأول للحضارة الإنسانية في العلا.

ويسبق عرض الفيلم، شرح لقطع الآثار بالمتحف الطائر، تقدمه مدير الآثار وبحوث التراث الثقافي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتورة ريبيكا فووت، كما تجاوب على أسئلة الضيوف.

من جانبها، قالت الدكتورة ريبيكا فووت: «هناك حجم هائل من العمل المستمر في العلا من قبل فرق علماء الآثار المحليين والدوليين، ومع ذلك فإننا بدأنا للتو بفهم الطبيعة المعقدة لماضي العلا. العلا هي جوهرة خفية في شبه الجزيرة العربية، ونحن مستمرون في كشف أسرارها شيئاً فشيئاً. وأتطلع لمشاركة المزيد من المعلومات حول عملنا للمسافرين على متن رحلة (متحف السماء) التابعة للخطوط السعودية».

بدوره، قال مدير قناة ديسكفري لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كيري ماك إفوي، إن عرض الفيلم الوثائقي على قناة النظام الترفيهي الجديدة للخطوط السعودية خلال الرحلة يهدف إلى تقديم المحتوى التعليمي والترفيهي الملهم للمشاهدين الشغوفين حول العالم.

فيما أكد مساعد المدير العام للخطوط السعودية للاتصال المؤسسي، خالد بن عبدالقادر طاش، أن «متحف السماء» يأتي تعزيزًا للتعاون المستمر مع هيئة العلا، لعرض تراث العلا الغني والترويج لها عالمياً كوجهة سياحية.

ومن المقرر انطلاق برنامج جديد يضم 4 مهرجانات مختلفة ابتداءً من 21 ديسمبر 2021م، وهي شتاء طنطورة الموسم الثالث، وسماء العلا، وفنون العلا، وفعالية الاسترخاء والاستجمام، فيما ستتضمن فعاليات الفروسية عرض أزياء الخيول، وسباق خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، وبولو صحراء العلا.

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